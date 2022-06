Como dividir a cozinha e a sala

No artigo de hoje, falemos em dois espaços, que todos demos uma grande importância e muitas vezes não sabemos como organizá-los – a cozinha e a sala. Tanto podem estar ligados e unidos, como separados, a ideia é sabê-los dividir corretamente, criando um todo elegante, atrativo, exemplar, bonito e que tanto nos diz. Afinal, é por lá que passamos umas quantas horas do no nosso dia a dia. Existem, de facto inúmeras possibilidades de dividir ou de terem estes espaços juntos dentro da nossa casa, e com bastante estilo.

Cada vez mais estes ambientes conjugados estão a ganhar adeptos, procura-se criar um espaço único, de forma a não perder metros quadrados e a criar áreas maiores, abertas e luminosas. É o caso das cozinhas e das salas, que em muitos apartamentos e casas procuram estar juntas numa única área, para facilitar as rotinas familiares, por ser mais prático e claramente por uma questão de modernidade. Contudo, todo este espaço, tem de ser muito bem planejado e organizado, para criar a privacidade e distinção em cada espaço, nalguns casos pode requerer umas obras, mas nada melhor como dar um novo ar à nossa casa e transformá-la numa nova habitação, não só a valoriza, mas sentimo-nos melhor.

Caso queira juntar estas duas áreas, a sala e a cozinha, é importante que haja uma certa coerência e divisão, como tal trouxemos seis ideias fantásticas, de como poderá dividir a sala e a cozinha, em duas belas áreas, respeitando a função e unicidade de cada uma delas. Uma destas soluções é de certeza ideal para si… Confira e venha daí!