Agência bancária com fantástico terraço

Aço corten é um tipo de aço em que a sua composição contem elementos que melhoram as suas propriedades anti-corrosivas. Este tipo de aço é muito utilizado na construção civil e apresenta em média 3 vezes mais resistência à corrosão que o aço comum, sendo portanto uma boa escolha como revestimento.

Uma das suas características principais é a camada de óxido de cor avermelhada que se forma quando ocorre a exposição do aço aos agentes corrosivos do ambiente. Este material vai mudando a sua aparência com o passar dos anos mas as suas manchas e alteração de cor não põem em causa a sua existência e funcionalidade.