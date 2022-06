Salas de estar multifuncionais – 10 super exemplos!

Claro que o sofá é sempre uma excelente companhia para os seus serões. Apesar do conforto com que diariamente nos deleitam, é essencial ter outras rotinas na sua sala de estar multifuncional. Que tal um telescópico para apreciar as estrelas ou uma cadeira para ler um livro?

Seja qual for a sua opção, deixe-se envolver por outras atividades na sua sala de estar. Para que isso aconteça, crie áreas onde isso pode acontecer. Se tiver espaço, acredite que ideias não lhe faltarão. Desafie-se…