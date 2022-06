História e modernidade numa habitação única

Dado o interesse arquitectónico e histórico das preexistências, a equipa de arquitetos optou por manter totalmente as paredes exteriores dos dois volumes bem como o espigueiro existente no local, muito característico desta região. No entanto, a elevada degradação em que se encontravam os interiores destas construções fizeram com que o atelier opta-se por os demolir ocupando-os com um novo sistema funcional adaptado à atualidade.

Para harmonizar esta nova dimensão contemporânea com as características tradicionais da construção e estabelecer o diálogo entre os dois volumes foi desenhado um terceiro volume que completa a composição arquitectónica. Situado entre os espaços originais, este volume além de optimizar o funcionamento da habitação permite que este seja lido como um todo e não como uma composição desfragmentada, constituída por várias partes.