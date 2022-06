Os poderes da Maria Tigela

Chegar à cozinha e colocar literalmente as mãos na massa é mais fácil se vestir roupa a condizer e se a mesma o incentivar a fazê-lo, melhor. Este avental com o estampado ’Cooking with Love provides food for the Soul’ encoraja-o a cozinhar com prazer e principalmente com muito amor para os que mais gosta.

Será quase como um processo que só se inicia quando se rodear dos objectos que mais gosta e estar equipado a rigor. Encorajá-lo a dedicar mais tempo a preparar refeições pode inicialmente parecer inútil mas aposto que com o tempo e os objectos certos perto de si, a atmosfera motivadora irá mudar.