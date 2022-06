Como tirar o máximo proveito do seu pequeno jardim?

Só pelo facto de termos um jardim temos de ficar satisfeitos. Se é pequeno, não tem qualquer problema, é mais do que suficiente, já traz aquele cantinho especial e dá aquele ar fresco e beleza à casa, até porque às vezes mais não é preciso. Basta só ter uma área verde, mesmo que seja pequena, para a casa ganhar outro estilo e maior valor. Por mais pequeno que seja, dá para ter um canteiro, um espaço para aproveitar e desfrutar, com mesa e cadeiras ou sofás de jardim. Há truques para aproveitar, dar-lhe uma ilusão de grandeza e para o rentabilizar ao máximo.

O jardim dentro de uma casa é sem sombra de dúvidas uma mais valia, preserva-nos aquele contacto com a natureza e meio ambiente. Para fazermos um jardim bonito, precisamos de traçar um plano, o tal projeto embrionário, é importante terem em conta algumas dicas, nada é à toa, sobretudo se ele for pequeno, pode parecer rapidamente um emaranhado de coisas sem sentido, e não é isso que queremos, certo? Vejam a dimensão do vosso espaço exterior e o que realmente pretendem dele. Depois leia as nossas sete dicas para tirar o melhor proveito do seu jardim, tornando-o assim o quadro natural, que olham a partir da janela da vossa casa… E digam-lá se não é uma bela fonte de inspiração?