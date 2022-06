As fantásticas casas-espelhos!

O espelho é um material invulgar na construção de fachadas e o mais apreciado pelos mais arquitectos mais arrojados! Não só é um acessório indispensável no nosso dia-a-dia, tal como é agora pensado cada vez mais a outras dimensões, neste caso, para criar efeitos e ilusões ópticas ao leitor. As suas propriedades reflexivas são usadas para todos os fins, consoante o projecto, desde design de interiores ao mobiliário. No entanto, e se as nossas casas fossem revestidas praticamente por inteiro, com esse material? Seria uma escolha muito ousada e excêntrica possivelmente, mas já existem projectos onde a criatividade com o uso dos espelhos, não tem limites! Independente de uma resposta objectiva, muitas pessoas escolhem os espelhos como material de revestimento externo da sua casa, principalmente por razões estéticas e por vezes, conceptuais.

Neste artigo seleccionamos algumas das mais belas casas-espelhos que encontramos para si, para que se inspire com toda a curiosidade de uma criança, que se vê ao espelho pela primeira vez!