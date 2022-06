Como criar uma área de T.V. confortável

Hoje, vamos até ao conforto da nossa sala de estar, à procura de bem-estar, relaxe e do nosso cantinho de televisão, que tão bem sabe ao final do nosso dia. É lá que passamos umas belas horas no nosso serão, para descansar, aliviar a mente e abstrair-nos de tudo um pouco. É tão agradável…

Este espaço, é o lugar de boas-vindas, em relação à casa toda, por ser lá que recebemos os nossos amigos e familiares para momentos bem simpáticos, de conversa, de convívio… Por isso, façamos deste lugar o mais cozy de todos e para que nada falte à festa temos uma lista de ideias bem giras, para que possa apetrechar a sua sala de estar, com todos os elementos essenciais a terem no vosso cantinho de televisão. Depois, de terem pintado e decorado as paredes, tratado do chão, chegou a hora de encher a sala de estar, com o mobiliários e outros objetos que o tornará proveitoso e um dos lugares preferidos de casa…

Conforto é a palavra que norteia todo este artigo, tanto pela seleção das belas inspirações, como pelas dicas que deixará a sua sala com outro estilo e (ainda) com melhor sensação.

Quanto a si… é só segui-las. Ora espreite e sinta o conforto…