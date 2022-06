Uma paixão de apartamento

Love Maison é um apartamento inteiramente pensado e decorado por Catarina Batista e pertence a um pedido especial para um cliente também muito especial: Love Ceramic Tiles. A ideia era criar um ambiente muito descontraído e ao mesmo tempo muito relaxante. Queria-se um apartamento em que os espaços sociais apelassem ao convívio e à conversa. Um espaço em que se sentisse um estreita ligação entre os espaços interiores e os exteriores mostrando todas as suas valências. As zonas comuns do apartamento estão todas ligadas entre si e a atmosfera delicada e super clean está sempre presente.

Devido ao número elevado de fotografias das divisões deste fantástico apartamento, a escolhe recaiu desta vez por mostrar apenas a sala de estar e de jantar que habitam o mesmo espaço.. Tenho a certeza que vai adorar e vai querer ter igual.

Créditos fotográficos: ITS – Ivo Tavares Studio