Ideias para alpendres de jardim

Assim como o interior de uma casa, poderemos retirar muita inspiração com as tradicionais construções em madeira. De acordo com a paisagem circundante e com a nossa casa, devemos escolher os materiais e as formas mais adequadas para o nosso caso. Neste caso, os peritos que supervisionaram a construção deste alpendre, são artesãos da madeira, especializados na recuperação de materiais antigos, assim como a estrutura. Esta estrutura de madeira velha e mal tratada visualmente, possuí peças únicas com menos de 8 metros de comprimento. O resultado final do trabalho é um alpendre rústico, com um tanto cenário italiano-romântico, uma imagem deliciosa completada por plantas trepadeiras e lanternas emoldurados pelo espetáculo de treliças de madeira.