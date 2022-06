Surpreendente habitação unifamiliar

Procurou-se fazer uma separação clara entre os espaços sociais que se concentram a sul e poente dos privados, que têm uma relação de proximidade com a piscina.

Ainda assim as zonas são divididas por andares: no piso do rés do chão encontram-se todas as áreas sociais e no piso superior todas as divisões privadas. Este ultimo afirma-se como o espaço onde as vistas sobre a paisagem e a zona em deck se destacam.

A integração da casa na paisagem faz-se através dos materiais e texturas utilizados, sendo a vegetação utilizada muito importante nessa integração.