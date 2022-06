Antes e depois: fantástico escritório preto e branco

Em sua casa tem divisões em que só lhe apetece fechar a porta e esconder a desarrumação que se passa lá dentro? O caso de hoje bem podia ser um exemplo disso. Falamos-lhe de um espaço em especifico, um daqueles que por uma questão de concentração se querem organizados e de decoração simples e aprumada.

O escritório ou o seu espaço de trabalho em casa não tem mais de ser chato e aborrecido. Aliás, quer-se definitivamente um espaço bastante arejado em que seja um verdadeiro prazer passar diversas horas, se necessário, no seu interior. Por norma é aquela divisão onde se guardam, ou tenta guardar, documentos importante, álbuns de fotografias antigos, livros, dicionários e ainda aparelhos electrónicos com as suas respectivas caixas e instruções. É lá onde guardamos capas e capas com facturas e contractos, é lá também que por norma nos sentamos ao computador a organizar assuntos de trabalho ou algo mais pessoal e por todas estes motivos e mais alguns, quer-se realmente um espaço atractivo e apelativo.

Verifique connosco a gigantesca diferença neste espaço de trabalho de mãe e filho, com a imprescindível intervenção da Muda Home Design.

Fotografias: Filipe Sousa