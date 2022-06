Onde arrumar os sapatos das crianças

O que lhes falta em tamanho sobra-lhes em desorganização, originalidade e criatividade na hora de arrumar. As crianças têm um talento especial para desarrumar; normalmente é um brinquedo aqui, um sapato ali outro acolá. Mas a homify preparou um livro de ideias que vai tornar a arrumação uma tarefa mais divertida para eles e menos cansativa para si.



Os nossos especialistas em quartos infantis sabem que diversão rima com arrumação e nós gostamos de lhe lembrar isso. Por isso, o tema do livro de ideias de hoje é dedicado a sapateiras que combinam com sapatos em ponto pequeno. Adequadas ao seu tamanho e ao seus gostos: coloridas, com um design giro, originais, com desenhos, na cor preferida dos seus filhos — e nas suas também. Venha daí descobrir algumas ideias de armazenamento e arrumação de sapatos ideias para o quarto das suas crianças e perfeitas para ter sempre tudo arrumado e giro, claro!