Os mais belos contrastes na arquitectura

João Morgado é o responsável pelas fotografias fantásticas que iremos apresentar de seguida. Apesar de se ter formado em Arquitectura em 2008, preferiu enveredar pela carreira de fotógrafo de arquitectura. Foi em 2007 que começou a colaborar frequentemente com ateliers de arquitectura nacionais e internacionais, aumentando o seu portfólio e carteira de clientes levando-o a formar a sua própria empresa “João Morgado – Fotografia de Arquitectura” no ano de 2010.

O artigo de hoje é sobre um dos seus projectos fotográficos: a Casa JA na Guarda. Trata-se de uma notável obra de arquitectura que já foi referenciada diversas vezes por algumas das mais importantes publicações e meios de comunicação da área, e a equipa de arquitectos responsável foi Filipe Pina e Maria Inês Costa.

A dupla projectou uma casa unifamiliar de 260 m2 na Guarda, a cidade mais alta de Portugal. A arquitectura no centro da Guarda é caracterizada por casas de pedra e essa parte também é encontrada neste projecto. O conceito foi combinar dois edifícios com fachadas totalmente diferentes entre si. Do lado da extensão da casa, foi escolhido um cimento liso e do outro lado manteve-se a construção tradicional existente com a sua fachada em pedra granítica. Ao centro, uma moldura foi colocada para ligar as duas partes ajudando a ligar o lado rural ao estilo mais moderno.

