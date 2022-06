Um quarto bonito e divertido para o seu filho

Uma das primeiras coisas a definirem será sem dúvida a cor para as paredes para o quarto do filhote, se elas estiverem bonitas, o aspeto ficará logo diferente e bem agradável. Mas como escolher a cor? Bem antes de mais, aconselhamos-vos cores claras e neutras, uma vez que falamos de crianças, o ambiente tem de ficar leve e apaziguador. As cores têm influência em nós, logo se este espaço é de repouso, a própria paleta cromática deve ser clara, de forma a transmitir boas energias. Por outro lado, tem de existir a alegria e a suavidade infantil. Que depois pode encontrar por apontamentos, nomeadamente por autocolantes ou outros elementos decorativos, de cor mais viva.

As cores mais procuradas são o azul para os meninos e o cor-de-rosa para as meninas, se este é o que pretende então vá em frente, fica bem sem qualquer dúvida. Contudo, se pretender fugir ao cliché, pode optar pelo roxo, laranja, bege ou verde, mas sempre em tonalidade clara, para não sobrecarregar. A escolha da cor, pode ter a ver com a escolha de uma temática, como das princesas, da natureza, dos planetas, do circo, entre outras opções que de certeza tem em mente. Por outro lado, se preferir jogar pelo seguro, o branco é a cor predileta, adapta-se a tudo, irradia luz, não cansa e é neutra, esta cor permite ousadia no revestimento e decoração do quarto. Agora é uma questão de decidirem…