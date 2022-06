Apartamento contemporâneo de detalhes especiais

Passeando pelas ruas de Lisboa encontramos vários edifícios que foram recuperados recentemente, na maioria das vezes ficamos agradavelmente surpreendidos com o resultado, mas nunca sabemos o que estará para lá das suas paredes.

Hoje vamos conhecer os interiores muito especiais de um apartamento em Lisboa, no Chiado, muito central e bastante amplo. Trata-se do edifício Ivens 31, no exterior procurou-se manter os traços da arquitectura pombalina. Mas é do interior que falamos hoje, decorado por Nini Andrade Silva e fotografias magníficas de António Chaves – Fotografia.