Hotel Art Déco nas margens do Douro

Em plena cidade do Porto, numa localização privilegiada, as margens do rio Douro situava-se a antiga bolsa do pescado, um edifício icónico dos anos 30, situado na Freguesia de Massarelos.

É sobre este edifício especial que escrevemos hoje, uma vez que o mesmo sofreu uma transformação incrível, passando a acolher o Hotel Vincci, tornando-se num magnífico hotel Art Déco, onde não falta luminosidade e conforto.

As bonitas fotografias que captam este ambiente especial são da autoria de António Chaves – Fotografia e o arquitecto desta obra é José Carlos Cruz Arquitecto.