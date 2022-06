Maravilhosamente moderna: por dentro e por fora

Segundo os arquitectos, a casa é um grande vão voltado para a barragem, um volume que serpenteia e adoça-se ás curvas de nível do terreno, com um jogo de vazios pontuais nos espaços de quartos, com leituras distintas, que podem ser delimitados, fechados, tornando assim, a casa num grande maciço.

Na imagem pudemos perceber a inserção deste volume na paisagem envolvente, verificamos ainda o uso da mesma espécie: oliveira, quer no ''jardim'' imediato da casa como repetidamente pela serra, mais um elemento que reforça esta continuidade e ajuda a mimetizar este edifício na paisagem.