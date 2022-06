Uma casa muito especial em Azeitão

Um cenário idílico digno de um quadro é este magnífico contraste criado pela moradia, que contrasta com as tonalidades do céu e com o denso verde do jardim. Na fachada em betão pigmentado de um vermelho,rosa quase terracota existem dois recortes geométricos que também eles contrastantes na sua geometria, um quadrado e um círculo, as janelas da casa que também elas refletem a paisagem envolvente.

A casa trata-se de um volume simples com um telhado a duas águas, característica que já existiria na casa anteriormente ao projecto. Assim como as várias laranjeiras que contamos no jardim, baixas e frondosas no seu verde escuro, já com apontamentos de laranjas, um cenário muito mediterrânico.

Uma casa desafia o ideal mais comum de moradia de forma harmoniosa e surpreendente.