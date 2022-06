Centro Informação do Românico

O artigo de hoje é sobre um projecto num edifico público, uma antiga escola do século XIX em Paredes, onde a vontade de preservar a identidade do local e as características do edifício em causa foram a prioridade da equipa SpaceWorkers. O nome que tão bem conhecemos é mais uma vez o autor de mais um projecto fantástico. Desta vez trata-se de uma requalificação de um edifício antigo e a proposta assenta na ideia de uma casa dentro do próprio edifício.

Um volume “maciço” pousado no interior do espaço existente, reagindo e contrastando de forma forte à geometria do edifício original. A este volume é subtraída a área central resultando desta forma uma espécie de praça que separa as diferentes funções do espaço. De um lado, um volume monolítico com uma porta central é “auditório”, do outro, um volume recortado é recepção e loja.

créditos fotográficos: FG + SG