Teletrabalho?!: 6 Dicas Para Criar Um Escritório Em Casa

Quando se vive no meio da natureza, podemos ter o escritório com os olhos postos no jardim de casa. Uma motivação extra, e quem sabes a maior, para trabalhar feliz da vida. Sempre que as ideias começarem a falhar, olhe em frente e inspire-se. Razões não lhe irão faltar, certamente, para retomar o trabalho.

Uma mesa simples, mas funcional para receber o seu computador, livros e papelada . A simplicidade, sempre que for essa a sua intenção, pode reinar no escritório de sua casa. Escolha os materiais com os quais se identifica para se sentir seguro, durante o seu trabalho.