Antes e depois: fantástica habitação histórica vira realidade na Holanda

É na pequena cidade de Neer Limbrug, na Holanda que todo este artigo se vai passar. É nesta pequena cidade que se destaca esta antiga habitação datada de 1930. O atelier Bijvoet Architectuur & Stadsontwerp foi o convidado a reconstruir esta habitação e a transformá-la numa verdadeira casa de família, com quartos privados e de hóspedes. A arquitecta do atelier, Catarina Mugwort, prefere clientes com coragem para arriscar em projectos diferentes do vulgar. Neste projecto em particular nota-se a estreita relação entre a mesma e os proprietários/clientes. Foi numa dualidade entre liberdade e flexibilidade que os profissionais agiram e intervieram sobre o mesmo, levando a resultados excepcionais, sendo um dos quais esta espectacular reconstrução.