Casa clássica com um toque moderno!

Se é apologista de casas decoradas com estilo clássico as com áreas modernas e requintadas, então acertou no artigo. Hoje, vamos mostrar-lhe um projecto dos arquitectos MTM STYL que demonstraram habilidades extraordinárias e criaram um edifício repleto de elegância que servirá por muitos anos as necessidades dos proprietários. Todo o edifício tem uma construção típica de uma casa unifamiliar.

Os criadores são artistas familiarizados com as tendências actuais e, por isso mesmo, decidiram utilizar neste projecto uma grande quantidade de vidro que destaca a natureza surpreendente da casa.

Ora veja lá!