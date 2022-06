Uma casa de família zen

Passando pela porta deparamo-nos com um corredor elegante onde se encontra uma interessante composição de diferentes elementos. Alem do espaço com um acabamento de alta qualidade também são visíveis as misturas de materiais como o cimento exposto e o vidro. A iluminação indirecta realça o charme dos quadros que se encontram no espaço.

O piso é também uma atracção nesta casa. Brilhante e leve, a escolha do material realça a sensação de luxo do interior e dos corredores da casa. Delicado e charmoso, este espaço não passa despercebido.