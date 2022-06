7 dicas para receber o Verão

Summertime, and the livin' is easy é a canção que não nos sai da cabeça nestes dias de sol.

Sim, não andamos confusos e sabemos que não estamos no Verão — ainda! —mas gostamos de pensar que falta pouco. Afinal em Portugal temos sempre mais sorte do que o resto da Europa, com as nossas temperaturas sempre muito mais simpáticas.

Na homify decidimos antecipar a estação e convidar o Verão a entrar em casa mais cedo. Os nossos especialistas brindam-nos sempre com interpretações muito refrescantes e por isso hoje reunimos as suas ideias e inspirações com sabor a Verão. Para pôr em prática em sua casa ou simplesmente para se inspirar. Se quiser tornar a experiência ainda mais agradável ponha o disco da Ella Fitzgerald a tocar.