Uma casa pré fabricada: modernidade e rapidez ao máximo

A partir desta perspectiva vemos uma casa de um só piso, com um bonito jardim – tudo muito cuidado e de inspiração minimalista.

Sem dúvida, uma casa pré-fabricada é muito mais que isso! Esta foi construída com estruturas pré-fabricadas em madeira no qual foram aplicadas janelas: bioclimáticas, porque se quis reduzir os gastos no aquecimento e ar condicionado, e também foi diminuído o tempo de execução e custo geral da casa. Sem dúvida, vantagens que só casas pré-fabricadas podem ter.