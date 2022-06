Garagens extraordinárias

Esqueça tudo o que sabe sobre garagens. Nesta assinada e integrada na Casa José de Prata, na Foz do Porto, um projecto do gabinte de arquitectura português Barbosa & Guimarães o conceito de garagem foi reinterpretado e tornado numa obra-prima minimalista. De linhas simples e modernistas, esta é muito mais do que o lugar onde guarda a sua viatura. Um caso sério de sofisticação com assinatura portuguesa, também ela junto ao mar. Apesar dos dois andares pouparem espaço, esta estrutura só é possível de caber numa casa com dimensões consideráveis.