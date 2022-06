Festa digna de realeza!

Nem só de arquitectura vive a homify e assim sendo hoje o artigo vai ser bem feminino. Não só porque é uma decoração de festa em modo rosa bebé mas porque as mulheres são por norma as mais interessadas em festejar e deixar tudo lindo de morrer. Os pormenores fazem a diferença e a Lima Limão sabe perfeitamente disso, aliás, vive disso! É através de tanto pormenor e detalhe junto em cada espaço e em cada festa que são conseguidos criar ambientes com atmosferas completamente surreais de tanta beleza e bom gosto junto.

A empresa Lima e Limão – Festas com charme é composta por duas mulheres, a Liliani e Paula e são as responsáveis pela organização e planeamento de festas e eventos e existe desde 2012. A ideia de criar festas personalizadas e originais em Portugal apareceu através do conceito tão popular no Brasil e nos Estados Unidos, apelidado de Sweet Table Deisgn.

Criam ambientes únicos e exclusivos para festas de aniversário, baby showers, baptizados, casamentos, festas particulares e ainda de empresas.

O slogan delas é: A festa é sua. O charme é nosso, com todo o gosto! Venha daí, vai adorar o lado de princesa e feminino deste baptizado de menina!

créditos fotográficos: Sandra Photographer