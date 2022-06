Watermelon – a colecção mágica!

Já falámos anteriormente da nossa querida Anna Westerlund e são escusadas grandes apresentações pois de certeza que o seu nome não lhe é estranho de todo. Foi com muito orgulho e um carinho especial (apesar de não a conhecer pessoalmente) que vos dei a conhecer num artigo passado algumas das peças da colecção Tailored. Ao inicio as palavras custavam a passar para a tela do computador e escrevia e voltava atrás imensas vezes. Não estava a conseguir dizer exactamente o que queria e a coisa tinha de ser especial, tal como as peças que produzia e o efeito que tinham em mim. Já disse que quando realmente me sinto in love com o que tenho de escrever tudo sai com mais naturalidade e quando dou por mim já falei sobre todas as imagens e continuava como se de um livro se tratasse.

É realmente verdade que as suas peças são repletas de pormenores e detalhes deliciosos, que apetece adquirir tudo de uma só vez..e a opinião não é só minha, claro que não! A sua fama, felizmente, é além fronteiras e as suas obras de arte já fazem parte de muitas casas e interiores com toques especiais.

Já me estou a alongar..venha daí! A colecção Primavera/Verão já está disponível e promete alegrar e fazer saltar cada coração e alma mais delicada.