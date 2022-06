Casa especial sobre paisagem algarvia

De facto, os arquitetos portugueses tem vindo a surpreender a Homify com a qualidade das suas obras e com a delicadeza com que intervém nos espaços. A equipa CAMARIM Arquitectos não é excepção. A forma como respeitaram a arquitetura tradicional do Algarve permitiu dar um novo conforto a esta habitação sem comprometer a sua identidade. Desde as intervenções cirúrgicas que permitiram transformar consideravelmente a funcionalidade da casa à escolha de materiais simples que se harmonizam com a arquitetura tradicional da habitação, os arquitectos desenvolveram um trabalho extremamente consistente que se revela em todos os detalhes. Só um domínio excepcional dos várias ferramentas inerentes ao processo projetual permite intervir com esta clareza e simplicidade.