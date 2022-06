Apartamento de luxo com decoração contemporânea: maravilhoso!

Existiram dois factores fundamentais no processo de remodelação interior: o primeiro foi o de eleger mobiliário discreto e moderno com um toque minimalista; o segundo foi a escolha de uma paleta de cores claros e suaves que acentuam e aumentam a luminosidade interior do espaço.

Esta base de cores neutras é complementada com toques de cores mais fortes como é o caso do cor-de-rosa e o vermelho, estando estes presentes em alguns detalhes como é o caso das almofadas, quadros e lâmpadas.