Antes e depois: reabilitação de uma casa de 1890

Para além do cubo verde que abriga a casa de banho no seu interior, mais nenhum espaço foi dividido em relação ao chão. Este quarto sobre rodas com cama e armazenamento integrado permite repensar o espaço de forma infinita.

No andar de cima são três as estruturas sobre rodas: dois quartos e uma biblioteca. Cada um deles pode ser movido no espaço e ocupar o espaço que quiser. Assim nunca ficará farto da posição das suas divisões e pode alterá-la sempre que pretender.