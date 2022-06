14 escadas que cabem em casas pequenas

As escadas são mais do que um elemento que conecta dois pisos. Podem converter-se no epicentro decorativo de uma casa se exibirem um design original. Há escadas com estilos, materiais e formas distintas, assim como tamanhos.

E é precisamente sobre tamanho que lhe vamos escrever hoje. Vamos mostrar-lhe 14 escadas que se adequam na perfeição a moradias de dimensão pequena ou mediana. Todas elas têm um design espectacular, cada uma a seu estilo, e podem mudar totalmente o aspecto de uma casa.

Faça com que as suas escadas sejam algo mais do que uma mera passagem.