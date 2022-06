Boas ideias de home staging para aplicar numa casa pequena

O home staging é uma fantástica técnica usada por designers de interiores para dar aos potenciais compradores uma ideia de como uma casa pode ficar depois de decorada. No fundo, em vez de se levar as pessoas a visitar uma casa vazia e impessoal, cria-se um ambiente e uma personalidade no espaço que permitam aos eventuais compradores perceber um certo potencial que, de outra forma, poderia passar despercebido.

Se está a pensar pôr a sua casa à venda, mas não sabe como pode apelar aos compradores, o home staging é, sem dúvida, uma boa opção.

Neste caso, vamos ver um projecto de home staging levado a cabo numa casa pequena. Antes de receber os móveis e a decoração, era apenas mais um apartamento. Mas, assim, a conversa foi outra.