Tectos falsos: 10 propostas sensacionais

Há inúmeras formas possíveis para os tectos falsos. Estes volumes podem-se construir em qualquer espaço da casa, sendo úteis para esconder iluminação, os sistemas de aquecimento e os marcos das portas. Porém, o seu papel vai muito para além do funcional. Com um tecto falso, podem-se separar, racionalmente, diferentes áreas de um espaço sem ter que se recorrer a paredes. Assim, pode ampliar uma área, definindo os seus limites apenas por via dos volumes no tecto.

Neste livro de ideias, deixamos-lhe 10 propostas para criar um tecto falso.