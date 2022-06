8 camas com gavetas para mandar fazer já

Quando podemos rentabilizar ao máximo uma peça de mobiliário, só temos de prosseguir com a ideia. Hoje em dia a oferta de móveis multifuncionais é cada vez maior. É verdade, que são móveis de valor mais elevado que outros tradicionais, mas o facto de poder tirar maior proveito, nomeadamente quando o espaço é escasso, é tanto melhor. É um preço que compensará e trará maior conforto.

Neste livro de ideias, optamos por nos focar, apenas num móvel multifuncional: uma cama com gavetas. É, sem dúvida, uma opção fantástica, prática e muito discreta. Pode arrumar roupa, sapatos, cobertores e tanta outra coisas que andam por casa a ocupar espaço. No mercado já existe uma oferta alargada de camas com gavetas, no entanto, se já tiver uma cama e quiser aproveitá-la para ter umas gavetas, também o poderá fazer com a ajuda de um carpinteiro. Pode ainda, fazer apelo a este profissional para projetar uma cama com gavetas sob medida, ideal para espaços reduzidos. Continue connosco e veja os nossos projetos para se inspirar.