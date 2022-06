30 desenhos de escadas para casas modernas

Quando se tem uma casa de dois andares, a solução para se atingir o piso superior é sempre, ou quase sempre, a escada. O desenho dessa escada deve ser pensado ao pormenor. Além de funcional e de resolver todos os problemas logísticos, também deve ser elegante e adaptar-se esteticamente ao estilo da casa. O tipo de material e a sua forma dependerá sempre do espaço disponível e do gosto pessoal. Se espaço não é o seu problema aposte numa escada vistosa e que funcione como uma verdadeira escultura no espaço, se pelo contrário, espaço é coisa que não tem, prefira escadas de forma espiral ou helicoidal.

Neste artigo, poderá ver 30 escadas diferentes que ficarão a matar na sua casa moderna.