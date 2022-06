21 jardins fantásticos que o inspirarão a pôr o seu mais bonito

Coleccionámos ideias geniais para projectar o seu jardim. Ideias que, com a ajuda dos profissionais homify, o inspirarão a remodelar o espaço exterior da sua casa. Estas 21 ideais são modernas, rústicas, minimalistas – de todos los estilos – e o melhor de tudo é que são todas fantásticas!

Não será necessário sofrer muito para decidir se prefere um jardim com zona de refeições, zona relvada ou apenas espaço. A chave, será aproveitar as ideias que mais gostar de cada foto e coleccionar essas imagens. Cada detalhe e elemento que goste serão o inicio do projecto para o seu jardim. Mas lembre-se que não está sozinho, pode contactar sempre os profissionais homify para que leve a cabo as suas ideias. Agora sim: inspire-se com estas 21 ideias de jardim.