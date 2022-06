Maravilhoso turismo rural na Madeira com vista sobre o mar

As escadas de acesso ao piso superior são especiais. Especiais devido ao seu detalhado desenho. Não são simplesmente uns degraus que o levam a outro piso, estas foram pensadas ao pormenor e a prova está mesmo nos detalhes. Primeiramente, a zona que por norma é desaproveitada por baixo das mesas for transformada em zona total de arrumação, com diversas prateleiras. Do lado da parede e para de certa forma apoiar quem desce desse mesmo lado, foi recortado na parede o formato de um corrimão e nele foi colocada luz interior.

Além de original é funcional!