6 passos simples para pintar o seu chão de madeira natural!

Escolher a cor certa para o espaço. Este é o primeiro passo! É por aqui que começamos quando pensamos em pintar qualquer coisa e o chão não é exceção. A sala que lhe apresentamos, de estilo moderno, é dos arquitetos da Oakman, de Londres e introduz uma grande tendência dos nossos dias: – o chão de madeira, antigo, pintado de branco.

Apenas há algumas décadas atrás, as pessoas teriam pensado que só um louco poderia pintar o seu chão de madeira, intemporal, com pintura branca brilhante, mas nos dias de hoje é um sinal da moda, talento e brio. Este exemplo é uma amostra maravilhosa de como as tábuas do piso podem contribuir para a estética, e criar um espaço límpido e cristalino.

Tenha no entanto em atenção o tipo de tinta que escolhe. Aconselhamos que utilize tinta à base de óleo padrão ou esmalte à base de óleo. Estes não serão os produtos mais verdes no mercado, mas manter-se melhor do que qualquer outra pintura. Outros tipos de tintas podem emitir menos vapores, mas podem não ser tão duráveis.

Mas o projeto é seu, e por isso a escolha é sua também! Inove nas cores e adicione cor. Torne o espaço mais divertido. Afinal tem uma tela em branco para pintar.