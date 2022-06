Chegou o dia: É Natal, é Natal!

Com mais tempo passado em casa é normal que também lhe apeteça fazer algo mais do que simplesmente ficar sentado no sofá. Levanta-se e vá para a cozinha, coloque musica e deixe-se inspirar por novas receitas. Quem sabe não receberá amigos e família e nada melhor que os brindar com um bolo ou biscoitos acabados de sair do forno. Aquele cheirinho a canela pela casa vai colocá-lo ainda mais no mood natalício!

Os frascos em vidro com biscoitos e bolachas além de apetitosos, irão também fazer da decoração. Aposto nesta ideia simpática e económica.