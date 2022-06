​Truques caseiros para acabar com as formigas

As formigas são dos insetos mais interessantes do mundo natural. Há formigueiros que chegam a ocupar áreas de centenas de metros quadrados e atingir doze metros de profundidade. As obreiras deixam trilhos de longa distância até à fonte de alimento, pelo que os ninhos não são fáceis de encontrar. As colónias podem ter até 100 000 indivíduos. A par da sociedade das abelhas, a sociedade das formigas é das mais bem estruturadas do reino animal e é organizada por tarefas: a de obreira, de soldado, de operário e de rainha. Há imensos factos sobre as formigas que nos deixam maravilhados com a sua complexidade!

Mas muitas das características que as tornam tão interessantes são também o que as transforma num verdadeiro pesadelo quando decidem invadir as nossas casas! É sempre desagradável ter um exército de pequenos seres a caminhar com as suas patinhas sujas sobre as nossas bancadas ou a roubarem os nossos alimentos, já para não referir o aspeto da falta de higiene.

Das cerca de 15000 espécies de formigas que existem no mundo apenas algumas coabitam à força connosco e se podem chamar de pragas, mas são suficientes para dar muitas dores de cabeça! Se este problema é recorrente em sua casa e quer dispensar a utilização de químicos para se ver livre dele acompanhe-nos, hoje trazemos-lhe algumas soluções naturais para acabar com a invasão de sua casa pelas formigas!