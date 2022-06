Uma casa familiar com 12 ideias para o inspirar

Hoje, convidamo-lo a conhecer uma bonita casa que nos recorda a famosa expressão as aparências enganam . A residência foi projectada e construída pelos construtores da Just Noie. Por fora, é discreta, simples e com um estilo um tanto ou quanto tradicional. Mas, surpreende-nos com o seu interior com espaços modernos e bem distribuídos. Acompanhe-nos e venha conhecer mais um projecto registado na homify!