7 hábitos para manter a sua cozinha limpa

Há muitos utensílios que usamos diariamente e nem sempre são devidamente limpos. Para que recuperem o brilho e o seu aspecto original, use produtos com poucos químicos. Os utensílios mais adequados para cozinhar são os de madeira que, para além de resistente, interage bem com a comida. Para branquear estes últimos, use uma mistura de água oxigenada com água morna. Para abrilhantar os talheres, misture uma colher de chá de sal com uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma chávena de água. Puxe o brilho com papel de alumínio.