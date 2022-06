6 padrões modernos para piso em tijoleira cerâmica

Ter uma casa a que possamos chamar nossa é um sonho que insistimos em perseguir! Poder decorá-la ao nosso gosto e ter o prazer de fazer as alterações de que gostamos são duas das razões para isso. No entanto todo o processo de construir ou comprar casa, decorá-la e posteriormente mantê-la em condições exige muito de nós, tanto física como financeiramente.

Um ponto muito importante da decoração de uma casa é o piso. E eventualmente, pode vir a ser o mais caro, especialmente se tiver que ser substituído! É um copo que cai e parte um mosaico da tijoleira. São as crianças que arrastam brinquedos e riscam o chão de madeira. É o desgaste natural do pavimento devido aos anos… As causas do envelhecimento e mau aspeto de um piso são inúmeras e cada casa tem várias.

Nos últimos anos o piso de tijoleira de cerâmica tem vindo a ganhar popularidade Está disponível no mercado numa vasta gama de modelos, tamanhos e cores, assim como diferentes qualidades e preços.

É uma das formas mais económicas de pavimentar uma casa, e é também uma das mais versáteis, podendo ser utilizado em qualquer divisão. Mas nos nossos dias apressados o que mais agrada é sem dúvida a facilidade de manutenção. É fácil de limpar e manter impecável, bastando um balde e uma esfregona húmida para ficar impecável!

Mas como todos os pavimentos, tem vantagens e desvantagens… Uma das principais desvantagens é proporcionar muito pouco isolamento térmico. Apesar de nos países quentes ser uma vantagem, em locais onde o inverno pode ser rigoroso é uma desvantagem considerável, que pode ser ultrapassável pelo uso de tapetes e carpetes. É bastante duro e pode tornar-se escorregadio se for totalmente liso. E por último pode ser algo frágil e partir com embates e quedas de materiais duros, como pratos ou panela.

Pode ser o piso ideal para si, e agora que está na moda as opções são tantas que vai com certeza ficar indeciso.

Seja na forma, seja no padrão com que vai querer assentar as suas tijoleiras, se tem dúvidas e não sabe o que escolher estamos aqui para ajudar. Hoje trazemos-lhe seis ideias para padrões de assentamento de tijoleira em vários espaços da sua casa!