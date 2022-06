10 cozinhas económicas, mas fenomenais!

No início do ano, depois de Dezembro, é normal que as nossas finanças estejam mais baixas do que o usual. Com as férias e o Natal, isto acontece a muitas famílias. Isto dificulta a possibilidade de seguir as novas tendências de decoração, neste caso as de 2017.

Se se identifica com esta situação e procura renovar a sua cozinha, então está no sítio certo. Com dez bons exemplos, mostramos-lhe como é possível ter uma cozinha moderna e fresca sem gastar demasiado dinheiro. O engenho, a criatividade e a atenção aos detalhes são a chave para uma mudança em casa.

Tome nota e comece a planear o seu projecto.