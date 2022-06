Escolha os móveis ideais para a sua cozinha

Antes de mais nada e antes de se precipitar ou entusiasmar com o quer que seja, deve pegar numa folha de papel e num lápis, para estruturar um plano. Faça um desenho da divisão, com as respetivas medidas e informações pertinentes, como as janelas, as portas, as tomadas de eletricidade ou os tubos de água. Esse plano irá consigo, quando for escolher a sua cozinha, será mais fácil para si, como para o profissional que o irá ajudar nesse planeamento. A menos que contrate um profissional da área, que se encargará de todo este processo, instalando uma cozinha sob medida.

Tenha consciência que não existem cozinhas iguais, porque a própria divisão terá a sua palavra a dizer neste assunto. É o molde que vai receber toda uma estrutura (a mobília). Nem sempre a cozinha que gostamos no catálogo de uma loja, encaixa-se no nosso espaço. Precisa de encontrar outras soluções, ideais para a sua cozinha.

As cozinhas podem apresentar-se sob diferentes formas em L, em U, em G ou em estilo cozinha americana. Definindo essa forma, consegue projetar melhor o futuro mobiliário.