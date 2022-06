6 truques para poupar em aquecimento

Se não quer depender em demasia do aquecimento, invista em bons têxteis. Mantas, carpetes e almofadas vão ajudá-lo a estar mais quente, podendo-se assim baixar o aquecimento. Como as empresas de electricidade muitas vezes avisam, baixar o termostato nem que seja um grau, pode fazer uma grande diferença no fim do mês e no meio ambiente.

