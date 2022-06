90 m² De Apartamento Onde A Família Está Em Primeiro Plano

Estamos em Cavallasca, uma fracção da comuna de San Fermo della Battaglia, na província de Como, em Itália. Vamos ver um projecto que resulta de uma ampliação. Postas as necessidades já mencionadas, os proprietários ampliaram o apartamento para um apartamento vazio adjacente. O projecto é da responsabilidade do arquitecto Alberto Vanin do gabinete Facile Ristrutturare. Os profissionais conseguiram combinar as diferentes necessidades da família num espaço fresco, moderno e original.

Nesta primeira imagem, vemos a cozinha. Com móveis minimalistas e uma paleta cromática em branco e cinza, o espaço surge delimitado em relação à sala de estar por via de um revestimento diferente no piso. O revestimento em cerâmica, na cozinha, é substituído pela madeira na sala.