10 passos para dormir melhor

Dormir bem é meio caminho andado para que tenha um dia em cheio, com a energia necessária para enfrentar as adversidades que lhe vão aparecer. Para isso, é importante que tenha em conta algumas sugestões para que a higiene do seu sono seja boa. Ao reunir as condições certas e ao não cometer determinados erros, verá que as suas noites de descanso irão melhorar substancialmente, fazendo com que acorde com a disposição certa para mais um dia! Veja as nossas dicas e… bom sono!